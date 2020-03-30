ГБР расследует связанный с Ермаком скандал по нескольким статьям

В обнародованных записях увидели мошенничество и разглашение гостайны
По факту распространение видео с братом руководителя Офиса президента Андрея Ермака следователи Госбюро расследований (ГБР) расследуют уголовное дело по четырем статьям. Об этом РБК-Украина сообщили в ГБР.
Сообщается, что следователи ГБР осуществляют досудебное расследование по факту распространения народным депутатом Украины Гео Леросом видео с Денисом Ермаком (братом Андрея Ермака).
Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены Офисом генпрокурора по признакам уголовных преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины, а именно:
Напомним, ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное дело на основании обращения нардепа Гео Лероса. Накануне он обнародовал видео с Денисом Ермаком, на котором тот обсуждал назначение на различные высокие должности. Предполагается, что через Дениса Ермака отдельные назначения за крупные суммы якобы согласовывались в Офисе президента.
Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков уже объявил, что Андрей Ермак на отдельном брифинге даст все разъяснения по поводу этих видеозаписей.