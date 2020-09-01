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Гео Лероса виключили з фракції "Слуга народу"

Київ, Вівторок 01 вересня 2020 19:17
Гео Лероса виключили з фракції "Слуга народу"
Фото: Гео Лерос (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Народного депутата Гео Лероса виключили зі складу фракції "Слуга народу". Депутати зібрали більшість підписів.

Про це повідомляє прес-служба "СН".

"За результатами збору підписів більшістю голосів народних депутатів прийнято рішення про виключення Лероса Гео Багратовича з числа членів фракції політичної партії "Слуга народу" у Верховній раді України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні згорів автомобіль Лерос на столичному Печерську; поліція взялася розслідувати інцидент.

Сам Лерос виклав у соціальні мережі відео гасіння автомобіля.

Нагадаємо, раніше Лерос опублікував відеозапису нібито з Денисом Єрмаком - братом керівника ОП Андрія Єрмака. На записах чоловік, схожий на Дениса Єрмака, обговорює з невстановленими особами призначення на різні державні посади.

Керівник ОП спростував правдивість відеозаписів і звернувся в правоохоронні органи. Зокрема, ДБР початок розслідування відразу за чотирма статтями.

Державне бюро розслідувань і Служба безпеки відкрили ряд кримінальних проваджень проти Лерос. Зокрема, за фактом незаконного прослуховування Дениса Єрмака і за фактом шахрайства.

Також справу відкрила Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Тільки в цьому випадку справу порушили за фактом можливого зловживання владою при призначенні на посади в державні органи.

Зазначимо, у ЗМІ Лерос називали другом Андрія Ваврыша, одного з київських забудовників, якого пов'язують з колишнім головою ВП Андрієм Богданом. Як відомо, раніше Богдан також заявив про підпал автомобіля.

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