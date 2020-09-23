Гент - Динамо: анонс решающего раунда квалификации Лиги чемпионов

Бельгийский "Гент" примет киевское "Динамо" в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 2". Букмекеры отдают минимальное преимущество хозяевам поля. Луческу в этой игре рассчитывает только на двух форвардов.

23 сентября 22:00

Гент, стадион "Геламко Арена"

Команды вышли на финишную прямую и до заветной путевки в групповой этап Лиги чемпионов осталось провести два матча. Последний раз киевляне играли там в 2016 году.

Предыдущий этап

В третьем квалификационном раунде, состоявшем из одного противостояния, подопечные Мирчи Луческу обыграли на НСК "Олимпийский" нидерландский "АЗ Алкмар" благодаря голам Жерсона Родригеса и Николая Шапаренко.

"Гент" в своем поединке одолел австрийский "Рапид". На киевлян бельгийскую команду вывел гол Украинская Романа Яремчука.

Статистика очных встреч

Клубы встречались десять лет назад - в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов сезона 2010/11. Для бельгийского клуба это был дебют в главном еврокубковом турнире. Тогда "Динамо" в первой игре на стадионе имени Валерия Лобановского победило 3:0 дома, а затем развило успех в гостях в Бельгии - 3:1.

Национальное первенство

"Динамо" после трех туров занимает второе место в таблице Премьер-лиги, отставая на два балла от лидирующей "Ворсклы". Подопечные Мирчи Луческу уже успели потерять очки, сыграв вничью, и два поединка выиграли. Также динамовцы в принципиальном противостоянии за Суперкубок Украины обыграли донецкий "Шахтер" (3: 1) и третий сезон подряд оставили трофей в Киеве.

"Гент" провалил старт сезона и уже изменил по его ходу главного тренера. В крайнем шестом туре бельгийской высшей лиги команда под руководством и.о. наставника Вим де Деккера минимально переиграла на выезде "Мускрон". Сейчас клуб занимает 13 место в чемпионате, набрав 6 очков в 6 матчах.

Внутренняя атмосфера

"Гент" легко прощается с тренерами. Датчанина Йеса Торупа отправили в отставку после двух стартовых поражений. Такая же участь постигла и его преемника Ласло Болони. Но венгерский специалист был уволен не столько из-за результатов, при нем команда выиграла один матч и дважды проиграла, сколько из-за неблагоприятной атмосфере в коллективе и открытый конфликт с украинским форвардом Романом Яремчуком.

В то же время "Динамо" под руководством Мирчи Луческу нащупало свою игру, команда несмотря на множество травмированных игроков показывает результат.

Кадровая ситуация

У киевлян кадровые потери касаются защиты. Мирча Луческу не сможет рассчитывать на Никиту Бурду, Александра Тимчика и Дениса Попова. Кроме того, в Гент не полетели форварды Фран Соль и Назарий Русин, а Артем Кравец покинул команду через месяц после прихода.

"Гент" не сможет рассчитывать на полузащитника Георгия Чакветадзе, который повредил колено в матче с "Рапидом". Также под вопросом его участие и в поединке в Киеве за неделю.

Что дальше

Ответный матч пройдет на НСК "Олимпийский" во вторник, 29 сентября, и также начнется в 22:00.