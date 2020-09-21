"Динамо" отправилось на матч Лиги чемпионов с двумя нападающими

Фото: Жерсон Родригеш (facebook.com/fcdynamoua)

Киевляне сыграют против бельгийского "Гента"

Делегация киевского "Динамо" отправилась в Бельгию на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Гента". Тренерский штаб "бело-синих" во главе с Мирчей Луческу рассчитывает только на двух форвардов.

Об этом информирует пресс-служба столичного клуба.

Отметим, что вне заявки остался нападающий Фран Соль, который может перебраться в чемпионат Испании. Кроме того, уже покинул киевскую команду Артем Кравец.

Все еще из-за травм матч пропускают Никита Бурда, Денис Попов, Александр Тымчик и Назарий Русин.

В составе киевлян 23 футболиста, 18 из которых попадут в заявку на поединок.

Вратари: Бойко, Бущан, Нещерет

Защитники: Вивчаренко, Забарный, Кендзера, Миколенко, Сирота, Шабанов

Полузащитники: Андриевский, Буяльский, Вантух, Вербич, де Пена, Караваев, Леднев, Сидорчук, Цитаишвили, Цыганков, Шапаренко, Шепелев

Нападающие: Родригес, Супряга

Вирушаємо до Бельгії у наступному складі: pic.twitter.com/ZMyYQxA2oZ — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) September 21, 2020

Поединок состоится 23 сентября в Генте на стадионе "Геламко Арена". Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, недавно "Гент" уволил главного тренера после конфликта с игроком сборной Украины.