У Генштабі розповіли, скільки ракет та дронів росіяни випустили по Україні за тиждень
Російські окупанти завдали майже 150 ракетних ударів та скерували 26 іранських дронів по території України протягом тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова на брифінгу.
"З 11 листопада противник завдав 148 ракетних ударів, в тому числі 15 листопада 111 ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури. Застосував 26 дронів-камікадзе по позиціях наших військ у районах 5 населених пунктів та об'єктах цивільної інфраструктури", - сказав він.
Громов також повідомив, що під час сьогоднішнього масованого авіаційного удару окупанти застосували 16 ракет та 5 безпілотників.
За його словами, сили та засобами зенітно-ракетних військ, авіації, ППО, Сухопутних військ на ВМС за звітний період знищили 102 повітряні цілі.
Нагадаємо, під час повітряної тривоги над Києвом знищили 4 ракети та 5 іранських дронів.
Росіяни також завдали ракетного удару по одному з підприємств у Дніпрі, 14 людей поранені. Постраждав також об'єкт критичної інфраструктури в Ізюмському районі Харківської області, поранені троє людей.
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