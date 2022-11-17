У Києві під час тривоги збили 4 російські ракети, - КМВА

Фото: у Києві під час тривоги збили 4 російські ракети (t.me/dsszzi_official)

Під час ранкової масштабної тривоги в Україні, у Києві збили 4 ворожі ракети. Також вдалося "приземлити" ще 5 БПЛА "Shahed"

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.