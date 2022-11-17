В Генштабе рассказали, сколько ракет и дронов россияне выпустили по Украине за неделю

Российские оккупанты нанесли почти 150 ракетных ударов и направили 26 иранских дронов по территории Украины в течение недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова на брифинге .

"С 11 ноября противник нанес 148 ракетных ударов, в том числе 15 ноября 111 ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры. Применил 26 дронов-камикадзе по позициям наших войск в районах 5 населенных пунктов и объектах гражданской инфраструктуры", - сказал он.

Громов также сообщил, что во время сегодняшнего массированного авиационного удара оккупанты применили 16 ракет и 5 беспилотников.

По его словам, силы и средства зенитно-ракетных войск, авиации, ПВО, Сухопутных войск на ВМС за отчетный период уничтожили 102 воздушные цели.

Напомним, во время воздушной тревоги над Киевом уничтожили 4 ракеты и 5 иранских дронов.

Россияне также нанесли ракетный удар по одному из предприятий в Днепре, 14 человек ранены. Пострадал также объект критической инфраструктуры в Изюмском районе Харьковской области, ранены три человека.

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