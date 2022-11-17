Кількість поранених внаслідок обстрілу Дніпра зросла. Зеленський показав відео моменту вибуху

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по одному з підприємств у Дніпрі зросла до 14 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.

Серед поранених також є 15-річна дівчинка. Усі постраждалі наразі перебувають у лікарнях міста.

Тим часом президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео моменту вибуху у Дніпрі.

"Ось іще одне підтвердження з Дніпра, як терористи хочуть миру. Ранок. Мирне місто і бажання людей жити звичним життям. Їхати на роботу, у справах. Ракетний удар! Держава-терорист насправді хоче принести українцям лише якомога більше болю і страждань", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни завдали ракетного удару по одному з підприємств у Дніпрі. Там спалахнула сильна пожежа.

Докладніше про ситуацію в регіонах - читайте у нашому матеріалі.

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