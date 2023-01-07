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В Генштабі порахували удари по позиціях окупантів у Чорнобаївці та показали відео

Фото6 в Генштабі порахували удари по позиціях окупантів у Чорнобаївці (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові 26 разів били по позиціях російських окупантів у Чорнобаївці Херсонської області. Саме тому це село стало легендою, а окупанти боялись навіть згадки про цей населений пункт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

У вже звільненому селищі розташований Херсонський аеродром, територію якого російські окупанти використовували як базу для своєї техніки.

"Інфраструктура аеродрому - зручна для розташування штабів. Тож росіяни розраховували, що їм у Чорнобаївці буде дуже комфортно. ЗСУ створили ворогові максимальний комфорт", - йдеться в повідомленні.

За підрахунками військових, ЗСУ 26 разів завдавали влучних ударів по ворожих позиціях.

"Росіяни поверталися після кожної "бавовни" і отримували знову!" - нагадали у Генштабі.

Чим відома Чорнобаївка Херсонської області

Українські військові постійно били по окупантах в Чорнобаївці, розгромно знищуючи не тільки техніку, але і живу силу росіян.

Дійшло до того, що в якійсь момент окупанти почали панікувати від однієї згадки про Чорнобаївку. Вони масово відмовлялись йти у наступ на цьому напрямі та судомно шукали тих, хто був готовий стати "гарматним м'ясом".

Нагадаємо, про звільнення Чорнобаївки від росіян стало відомо у п'ятницю, 11 листопада.

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Чернобаевка