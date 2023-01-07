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В Генштабе посчитали удары по позициям оккупантов в Чернобаевке и показали видео

Фото: в Генштабе посчитали удары по позициям оккупантов в Чернобаевке (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные 26 раз били по позициям российских оккупантов в Чернобаевке Херсонской области. Именно поэтому село стало легендой, а оккупанты боялись даже упоминания об этом населенном пункте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

В уже освободившемся поселке расположен Херсонский аэродром, территорию которого российские оккупанты использовали как базу для своей техники.

"Инфраструктура аэродрома - удобна для расположения штабов. Поэтому россияне рассчитывали, что им в Чернобаевке будет очень комфортно. ВСУ создали врагу максимальный комфорт", - говорится в сообщении.

По подсчетам военных, ВСУ 26 раз наносили меткие удары по враждебным позициям.

"Россияне возвращались после каждого "хлопка" и получали снова!" - напомнили в Генштабе.

Чем известна Чернобаевка Херсонской области

Украинские военные постоянно били по оккупантам в Чернобаевке, разгромно уничтожая не только технику, но и живую силу россиян.

Дошло до того, что в какой-то момент оккупанты начали паниковать от одного упоминания о Чернобаевке. Они массово отказывались идти в наступление на этом направлении и судорожно искали тех, кто был готов стать "пушечным мясом".

Напомним, об освобождении Чернобаевки от россиян стало известно в пятницу, 11 ноября.

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Чернобаевка