В Генштабе посчитали удары по позициям оккупантов в Чернобаевке и показали видео

В уже освободившемся поселке расположен Херсонский аэродром, территорию которого российские оккупанты использовали как базу для своей техники.

"Инфраструктура аэродрома - удобна для расположения штабов. Поэтому россияне рассчитывали, что им в Чернобаевке будет очень комфортно. ВСУ создали врагу максимальный комфорт", - говорится в сообщении.

По подсчетам военных, ВСУ 26 раз наносили меткие удары по враждебным позициям.

"Россияне возвращались после каждого "хлопка" и получали снова!" - напомнили в Генштабе.

Чем известна Чернобаевка Херсонской области

Украинские военные постоянно били по оккупантам в Чернобаевке, разгромно уничтожая не только технику, но и живую силу россиян.

Дошло до того, что в какой-то момент оккупанты начали паниковать от одного упоминания о Чернобаевке. Они массово отказывались идти в наступление на этом направлении и судорожно искали тех, кто был готов стать "пушечным мясом".