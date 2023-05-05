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У Генштабі показали IRIS-T на бойовому чергуванні (фоторепортаж)

Фото: у Генштабі показали IRIS-T на бойовому чергуванні (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Генштабі показали фотографії німецького зенітного ракетного комплексу IRIS-T, який вже працює в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"ЗРК Iris-T на бойовому чергуванні. Фоторепортаж. Разом переможемо! Слава Україні!" - написали військові.

Нагадаємо, Німеччина передала Україні перший ЗРК IRIS-T у жовтні 2022 року.

30 квітня німецький уряд офіційно підтвердив передачу Україні другого IRIS-T. Всього Берлін обіцяв передати чотири таких системи ППО.

У Повітряних силах повідомили, що один дивізіон ЗРК збив в Україні вже 60 повітряних цілей.

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Війна Росії проти УкраїниЗРКГенштаб ВСУ