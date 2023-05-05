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В Генштабе показали IRIS-T на боевом дежурстве (фоторепортаж)

Фото: в Генштабе показали IRIS-T на боевом дежурстве (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

В Генштабе показали фотографии немецкого зенитного ракетного комплекса IRIS-T, который уже работает в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"ЗРК Iris-T на боевом дежурстве. Фоторепортаж. Вместе победим! Слава Украине!" - написали военные.

Напомним, Германия передала Украине первый ЗРК IRIS-T в октябре 2022 года.

30 апреля немецкое правительство официально подтвердило передачу Украине второго IRIS-T. Всего Берлин обещал передать четыре таких системы ПВО.

В Воздушных силах сообщили, что один дивизион ЗРК сбил в Украине уже 60 воздушных целей.

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Война России против УкраиныЗРКГенштаб ВСУ