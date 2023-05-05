У Генштабі показали IRIS-T на бойовому чергуванні (фоторепортаж)
Фото: у Генштабі показали IRIS-T на бойовому чергуванні (facebook.com/GeneralStaff.ua)
У Генштабі показали фотографії німецького зенітного ракетного комплексу IRIS-T, який вже працює в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
"ЗРК Iris-T на бойовому чергуванні. Фоторепортаж. Разом переможемо! Слава Україні!" - написали військові.
Нагадаємо, Німеччина передала Україні перший ЗРК IRIS-T у жовтні 2022 року.
30 квітня німецький уряд офіційно підтвердив передачу Україні другого IRIS-T. Всього Берлін обіцяв передати чотири таких системи ППО.
У Повітряних силах повідомили, що один дивізіон ЗРК збив в Україні вже 60 повітряних цілей.
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