ua ru
Пт, 05 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Генштабе показали IRIS-T на боевом дежурстве (фоторепортаж)

Новина українською →
Пятница 05 мая 2023 12:48
В Генштабе показали IRIS-T на боевом дежурстве (фоторепортаж) Фото: в Генштабе показали IRIS-T на боевом дежурстве (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

В Генштабе показали фотографии немецкого зенитного ракетного комплекса IRIS-T, который уже работает в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"ЗРК Iris-T на боевом дежурстве. Фоторепортаж. Вместе победим! Слава Украине!" - написали военные.

Напомним, Германия передала Украине первый ЗРК IRIS-T в октябре 2022 года.

30 апреля немецкое правительство официально подтвердило передачу Украине второго IRIS-T. Всего Берлин обещал передать четыре таких системы ПВО.

В Воздушных силах сообщили, что один дивизион ЗРК сбил в Украине уже 60 воздушных целей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины ЗРК Генштаб ВСУ
NEWS
Уничтожено 620 оккупантов, 16 артсистем и 17 БПЛА: новые потери врага от Генштаба
Уничтожено 620 оккупантов, 16 артсистем и 17 БПЛА: новые потери врага от Генштаба
DAILY
Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой