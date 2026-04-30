У Генштабі підтвердили удар по НПЗ в Орську: чим він важливий для ворога

У період з 29 квітня і в ніч на 30 квітня Сили оборони України завдали серію ударів по низці ключових об'єктів російської армії, включно з нафтопереробним заводом і військовою технікою противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генеральний штаб ЗСУ в мережі Telegram.
За інформацією військового командування, одним з уражених об'єктів став нафтопереробний завод "Орскнефтеоргсинтез" у місті Орськ Оренбурзької області РФ. Зафіксовано влучання по території підприємства з подальшим загорянням.
Зазначається, що об'єкт задіяний у забезпеченні російської армії. Завод виробляє понад 30 видів нафтопродуктів, включно з бензином, дизельним паливом та авіаційним гасом. Його проєктна потужність переробки становить до 6,6 млн тонн нафти на рік.
Також повідомляється про удар по російських вертольотах Мі-28 і Мі-17 у районі населеного пункту Бабки Воронезької області РФ.
Крім того, українські військові вразили зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" в районі Олександрівки Запорізької області.
Сили оборони завдали удару по пункту управління артилерійської бригади противника в Лисичанську на тимчасово окупованій території Луганської області.
Також уражено склад боєприпасів у районі Кременівки на окупованій частині Донецької області та місце базування катерів в акваторії Чорного моря.
У військовому відомстві зазначають, що масштаби завданих збитків уточнюються. Сили оборони України заявляють про продовження системних ударів по ключових об'єктах противника до припинення збройної агресії РФ.
