В Генштабе подтвердили удар по НПЗ в Орске: чем он важен для врага

21:07 30.04.2026 Чт
2 мин
Объем причиненного ущерба в настоящее время уточняется
aimg Анастасия Никончук
Иллюстративное фото: взрыв (GettyImages)

В период с 29 апреля и в ночь на 30 апреля Силы обороны Украины нанесли серию ударов по ряду ключевых объектов российской армии, включая нефтеперерабатывающий завод и военную технику противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генеральный штаб ВСУ в сети Telegram.

Читайте також: Россия может воевать еще годы, но дойти до Киева ей не удастся, - Пивненко

По информации военного командования, одним из пораженных объектов стал нефтеперерабатывающий завод "Орскнефтеоргсинтез" в городе Орск Оренбургской области РФ. Зафиксировано попадание по территории предприятия с последующим возгоранием.

Отмечается, что объект задействован в обеспечении российской армии. Завод производит более 30 видов нефтепродуктов, включая бензин, дизельное топливо и авиационный керосин. Его проектная мощность переработки составляет до 6,6 млн тонн нефти в год.

Поражение военной техники и систем ПВО

Также сообщается об ударе по российским вертолетам Ми-28 и Ми-17 в районе населенного пункта Бабки Воронежской области РФ.

Кроме того, украинские военные поразили зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" в районе Александровки Запорожской области.

Удары по пунктам управления и складам

Силы обороны нанесли удар по пункту управления артиллерийской бригады противника в Лисичанске на временно оккупированной территории Луганской области.

Также поражен склад боеприпасов в районе Кременевки на оккупированной части Донецкой области и место базирования катеров в акватории Черного моря.

Продолжение операций

В военном ведомстве отмечают, что масштабы нанесенного ущерба уточняются. Силы обороны Украины заявляют о продолжении системных ударов по ключевым объектам противника до прекращения вооруженной агрессии РФ.

Напоминаем, что в Главном управлении разведки сообщили, что российские военные из 7-й десантно-штурмовой дивизии на Ореховском направлении в Запорожской области прибегают к маскировке, переодеваясь в гражданскую одежду.

Отметим, что глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Европа не должна обращаться к России с просьбами о переговорах, а должна сформировать условия, при которых Москва сама будет вынуждена перейти к реальному диалогу.

