ua en ru
Чт, 30 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Ротації на фронті Крадене зерно в Ізраїлі Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Окупанти в Запоріжжі маскуються під цивільних для диверсій, - перехоплення ГУР

18:57 30.04.2026 Чт
2 хв
Так окупанти намагаються знизити ризик ударів з боку українських сил оборони
aimg Анастасія Никончук
Окупанти в Запоріжжі маскуються під цивільних для диверсій, - перехоплення ГУР Фото: російські військові (GettyImages)

У ГУР повідомили, що військові РФ із 7-ї десантно-штурмової дивізії використовують цивільний одяг для маскування на Оріхівському напрямку в Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Головного управління розвідки в мережі Facebook.

Читайте також: Зеленський пояснив ідею РФ про "перемир'я" на 9 травня і назвав головний ризик

Маскування під цивільних на фронті

Українські розвідники зафіксували черговий епізод, у якому російські військові намагаються приховати своє пересування, переодягаючись у цивільний одяг.

Йдеться про підрозділи 7-ї десантно-штурмової дивізії збройних сил РФ, що діють на Оріхівському напрямку.

За даними перехоплення, у такий спосіб окупанти намагаються знизити ризик ураження з боку українських сил оборони та просунутися на позиції.

Перехоплена розмова

В одному з радіоперехоплень зафіксовано вказівки військовослужбовців РФ, які координують дії своїх підрозділів:

"Можете висуватися, ви ж по громадянці, тільки слухайте небо, слухайте небо", - каже один з окупантів іншому.

Ці слова свідчать про спробу прихованого переміщення та використання цивільного одягу як елемента маскування.

Порушення міжнародного права

Військові експерти зазначають, що використання цивільного одягу в бойових діях є порушенням норм міжнародного гуманітарного права.

Подібна практика ускладнює відмінність між комбатантами та мирним населенням, створюючи додаткові ризики для цивільних осіб у зоні конфлікту.

Нагадуємо, що президент України Володимир Зеленський 30 квітня підписав закони, які передбачають продовження воєнного стану та загальної мобілізації в країні ще на 90 діб.

Зазначимо, що Україна спільно з низкою європейських держав оголосила про створення нової коаліції CORPUS, яка покликана переглянути систему оборонних закупівель і підвищити їхню координацію та ефективність між учасниками.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Ротації по-новому: скільки військові тепер будуть на "нулі" та чи вистачить резервів
Ротації по-новому: скільки військові тепер будуть на "нулі" та чи вистачить резервів
Спроби догодити Трампу нічого не дали і не дадуть: інтерв'ю з німецьким експертом Ніко Ланге
Роман Коткореспондент РБК-Україна Спроби догодити Трампу нічого не дали і не дадуть: інтерв'ю з німецьким експертом Ніко Ланге