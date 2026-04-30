Окупанти в Запоріжжі маскуються під цивільних для диверсій, - перехоплення ГУР
У ГУР повідомили, що військові РФ із 7-ї десантно-штурмової дивізії використовують цивільний одяг для маскування на Оріхівському напрямку в Запорізькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Головного управління розвідки в мережі Facebook.
Маскування під цивільних на фронті
Українські розвідники зафіксували черговий епізод, у якому російські військові намагаються приховати своє пересування, переодягаючись у цивільний одяг.
Йдеться про підрозділи 7-ї десантно-штурмової дивізії збройних сил РФ, що діють на Оріхівському напрямку.
За даними перехоплення, у такий спосіб окупанти намагаються знизити ризик ураження з боку українських сил оборони та просунутися на позиції.
Перехоплена розмова
В одному з радіоперехоплень зафіксовано вказівки військовослужбовців РФ, які координують дії своїх підрозділів:
"Можете висуватися, ви ж по громадянці, тільки слухайте небо, слухайте небо", - каже один з окупантів іншому.
Ці слова свідчать про спробу прихованого переміщення та використання цивільного одягу як елемента маскування.
Порушення міжнародного права
Військові експерти зазначають, що використання цивільного одягу в бойових діях є порушенням норм міжнародного гуманітарного права.
Подібна практика ускладнює відмінність між комбатантами та мирним населенням, створюючи додаткові ризики для цивільних осіб у зоні конфлікту.
Нагадуємо, що президент України Володимир Зеленський 30 квітня підписав закони, які передбачають продовження воєнного стану та загальної мобілізації в країні ще на 90 діб.
Зазначимо, що Україна спільно з низкою європейських держав оголосила про створення нової коаліції CORPUS, яка покликана переглянути систему оборонних закупівель і підвищити їхню координацію та ефективність між учасниками.