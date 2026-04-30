Окупанти в Запоріжжі маскуються під цивільних для диверсій, - перехоплення ГУР

У ГУР повідомили, що військові РФ із 7-ї десантно-штурмової дивізії використовують цивільний одяг для маскування на Оріхівському напрямку в Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Головного управління розвідки в мережі Facebook.

Маскування під цивільних на фронті

Українські розвідники зафіксували черговий епізод, у якому російські військові намагаються приховати своє пересування, переодягаючись у цивільний одяг.

Йдеться про підрозділи 7-ї десантно-штурмової дивізії збройних сил РФ, що діють на Оріхівському напрямку.

За даними перехоплення, у такий спосіб окупанти намагаються знизити ризик ураження з боку українських сил оборони та просунутися на позиції.

Перехоплена розмова

В одному з радіоперехоплень зафіксовано вказівки військовослужбовців РФ, які координують дії своїх підрозділів:

"Можете висуватися, ви ж по громадянці, тільки слухайте небо, слухайте небо", - каже один з окупантів іншому.

Ці слова свідчать про спробу прихованого переміщення та використання цивільного одягу як елемента маскування.

Порушення міжнародного права

Військові експерти зазначають, що використання цивільного одягу в бойових діях є порушенням норм міжнародного гуманітарного права.

Подібна практика ускладнює відмінність між комбатантами та мирним населенням, створюючи додаткові ризики для цивільних осіб у зоні конфлікту.