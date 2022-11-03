В Генштабі назвали загрози спільного розгортання військ РФ та Білорусі

За його словами, на Волинському, Житомирському і Київських напрямках обстановка стабільна. Українські захисники не фіксують ознак формування наступальних угруповань противника.

"Водночас ситуація навколо утворення спільного угруповування військ так званої "Союзної держави" залишається неоднозначною. З одного боку, заяви сторін свідчать, що поточним завданням є відволікання уваги та безпосереднє відтягування українських військ зі сходу та півдня на північний напрям. Проте, у більш віддаленій перспективі є загроза формування угруповування, що може бути задіяне в агресії проти України", - сказав Громов.

Він зазначив, що наразі відбувається перекидання підрозділів танкової армії, в першу чергу другої мотострілецької дивізії з Росії разом з технікою та щойно мобілізованими. Їх розміщують на військових полігонах Білорусі.

Так, протягом жовтня було переміщено близько півтори тисячі залізничних платформ з озброєнням та військовою технікою - до 200 пасажирських вагонів, понад 100 вантажних вагонів з військовим майном.

Окрім того, Росія продовжує використовувати територію Білорусі для завдання ракетних ударів по Україні.

Громов додав, що особлива роль відводиться авіабазі в районі населеного пункту Лунинець Брестська область, де розміщуються іранські дрони, а також певна кількість їх операторів.

До того ж, протягом тижня окупанти завдали ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України в районі населених пунктів Нові Петровці, Фастів, Канів, а також авіаційних ударів з застосуванням дронів-камікадзе по об'єктах інфраструктури Полтави.