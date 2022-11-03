В Генштабі назвали загрози спільного розгортання військ РФ та Білорусі

Спільне розгортання російських та білоруських військ наразі спрямоване на відволікання уваги та відтягування ЗСУ зі сходу та півдня. Проте у майбутньому існує загроза формування угруповування для безпосередньої агресії проти України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова.
За його словами, на Волинському, Житомирському і Київських напрямках обстановка стабільна. Українські захисники не фіксують ознак формування наступальних угруповань противника.
"Водночас ситуація навколо утворення спільного угруповування військ так званої "Союзної держави" залишається неоднозначною. З одного боку, заяви сторін свідчать, що поточним завданням є відволікання уваги та безпосереднє відтягування українських військ зі сходу та півдня на північний напрям. Проте, у більш віддаленій перспективі є загроза формування угруповування, що може бути задіяне в агресії проти України", - сказав Громов.
Він зазначив, що наразі відбувається перекидання підрозділів танкової армії, в першу чергу другої мотострілецької дивізії з Росії разом з технікою та щойно мобілізованими. Їх розміщують на військових полігонах Білорусі.
Так, протягом жовтня було переміщено близько півтори тисячі залізничних платформ з озброєнням та військовою технікою - до 200 пасажирських вагонів, понад 100 вантажних вагонів з військовим майном.
Окрім того, Росія продовжує використовувати територію Білорусі для завдання ракетних ударів по Україні.
Громов додав, що особлива роль відводиться авіабазі в районі населеного пункту Лунинець Брестська область, де розміщуються іранські дрони, а також певна кількість їх операторів.
До того ж, протягом тижня окупанти завдали ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України в районі населених пунктів Нові Петровці, Фастів, Канів, а також авіаційних ударів з застосуванням дронів-камікадзе по об'єктах інфраструктури Полтави.
Нагадаємо, до Білорусі мали прибути близько 9 тисяч російських солдатів у рамках спільного розгортання військ двох країн.
Окрім того, РФ та Білорусь планують створити навчально-бойові центри спільної підготовки Збройних сил.
РБК-Україна також повідомляло, що Білорусь та Росія задумали нові навчання у 2023 році.
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