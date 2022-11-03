RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Генштабе назвали угрозы совместного развертывания войск РФ и Беларуси

Фото: в Генштабе назвали угрозы совместного развертывания войск РФ и Беларуси (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Совместное развертывание российских и белорусских войск направлено на отвлечение внимания и оттягивание ВСУ с востока и юга. Однако в будущем существует угроза формирования группировки для непосредственной агрессии против Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова.

По его словам, на Волынском, Житомирском и Киевском направлениях обстановка стабильная. Украинские защитники не фиксируют признаки формирования наступательных группировок противника.

"В то же время ситуация вокруг образования совместной группировки войск так называемого "Союзного государства" остается неоднозначной. С одной стороны, заявления сторон свидетельствуют, что текущей задачей является отвлечение внимания и непосредственное оттягивание украинских войск с востока и юга на северное направление. Однако, в более отдаленной перспективе есть угроза формирования группировки, которая может быть задействована в агрессии против Украины", - сказал Громов.

Он отметил, что сейчас происходит перекидывание подразделений танковой армии, в первую очередь второй мотострелковой дивизии из России вместе с техникой и только что мобилизованными. Их размещают на военных полигонах Беларуси.

Так, в течение октября было перемещено около полутора тысяч железнодорожных платформ с вооружением и военной техникой - до 200 пассажирских вагонов, более 100 грузовых вагонов с военным имуществом.

Кроме того, Россия продолжает использовать территорию Беларуси для нанесения ракетных ударов по Украине.

Громов добавил, что особая роль отводится авиабазе в районе населенного пункта Лунинец Брестская область, где размещаются иранские дроны, а также определенное количество их операторов.

К тому же, в течение недели оккупанты нанесли ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины в районе населенных пунктов Новые Петровцы, Фастов, Канев, а также авиационных ударов с применением дронов-камикадзе по объектам инфраструктуры Полтавы.

Напомним, в Беларусь должны прибыть около 9 тысяч российских солдат в рамках совместного развертывания войск двух стран.

Кроме того, РФ и Белоруссия планируют создать учебно-боевые центры совместной подготовки Вооруженных сил.

РБК-Украина также сообщало, что Беларусь и Россия задумали новые учения в 2023 году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияБеларусьГенштаб ВСУ