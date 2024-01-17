У Генштабі Ізраїлю оцінили ймовірність початку військової операції в Лівані

Нині на півночі Ізраїлю тривають навчання резервістів під керівництвом Навчального центру сухопутних військ.

"Ми перебуваємо в періоді підвищення готовності до бойових дій у Лівані. У нас є багато уроки бойових дій у Газі, багато з яких дуже актуальні для бойових дій у Лівані, а є деякі, які потрібно адаптувати", - сказав генерал-лейтенант Галеві.

За його словами, ізраїльська сторона хоче досягти "дуже чіткої мети в Лівані - це повернути жителів на північ, усі громади на півночі".

"Ми розуміємо, що це має статися через дуже значні зміни... Я не знаю, коли почнеться війна на півночі, я можу вам сказати, що ймовірність того, що це станеться в найближчі місяці, набагато вища, ніж це було в минулому", - зазначив представник ізраїльського Генштабу.

Також генерал додав, що ізраїльська армія набула більшої впевненості у своїх силах та здобула "великий досвід, можливості, сюрпризи, які можна робити, досягнутий прогрес".

"Залишається серйозно тренуватися... і коли буде потрібно, ми підемо вперед на повну силу", - сказав він.

Відносини Ізраїлю з Ліваном та бої з "Хезболла"

Нагадаємо, бойовики "Хезболли" неодноразово намагалися завдавати ударів по Ізраїлю з території Лівану. Це відбувається після того, як Ізраїль розпочав війну з ХАМАСом.

Нещодавно прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив про те, що його країна готова розпочати війну з "Хезболлою".

Також повідомлялося, що 8 січня у південному Лівані внаслідок ізраїльського удару загинув старший командир елітних сил "Хезболла Радван".

Раніше 6 січня ізраїльські військові завдали ряд ударів по південному Лівану після того, як рано вранці північною частиною Ізраїлю було випущено близько 40 ракет.

20 грудня минулого року винищувачі армії оборони Ізраїлю атакували оперативний командний центр "Хезболли" у Лівані.

Також наприкінці минулого року міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц попередив "Хезболлу", що ЦАХАЛ вживе заходів, щоб зрушити бойовиків від кордону з Ліваном, якщо атаки не припиняться.