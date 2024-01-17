В Генштабе Израиля оценили вероятность начала военной операции в Ливане

В настоящее время на севере Израиля продолжаются обучение резервистов под руководством Учебного центра сухопутных войск.

"Мы находимся в периоде повышения готовности к боевым действиям в Ливане. У нас есть много уроков боевых действий в Газе, многие из которых очень актуальны для боевых действий в Ливане, а есть некоторые, которые нужно адаптировать", - сказал генерал-лейтенант Галеви.

По его словам, израильская сторона хочет достичь "очень четкой цели в Ливане - это вернуть жителей на север, все общины на севере".

"Мы понимаем, что это должно произойти из-за очень значительных изменений... Я не знаю, когда начнется война на севере, я могу вам сказать, что вероятность того, что это произойдет в ближайшие месяцы, намного выше, чем это было в прошлом" , - отметил представитель израильского Генштаба.

Также генерал добавил, что израильская армия приобрела большую уверенность в своих силах и получила "большой опыт, возможности, сюрпризы, которые можно делать, достигнутый прогресс".

"Остается серьезно тренироваться... и когда потребуется, мы пойдем вперед в полную силу", - сказал он.

Отношения Израиля с Ливаном и бои с "Хезболла"

Напомним, боевики "Хезболлы" неоднократно пыталась наносить удары по Израилю с территории Ливана. Это происходит после того, как Израиль начал войну с ХАМАС.

Недавно премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о том, что его страна готова начать войну с "Хезболлой".

Также сообщалось, что 8 января в южном Ливане в результате израильского удара погиб старший командир элитных сил "Хезболла Радван".

Ранее 6 января израильские военные нанесли ряд ударов по южному Ливану после того, как ранним утром по северной части Израиля было выпущено около 40 ракет.

20 декабря прошлого года истребители армии обороны Израиля атаковали оперативный командный центр "Хезболлы" в Ливане.

Также в конце прошлого года министр обороны Израиля Бени Ганц предупредил "Хезболлу", что ЦАХАЛ примет меры, чтобы сдвинуть боевиков от границы с Ливаном, если атаки не прекратятся.