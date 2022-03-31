В Генштабе ВСУ рассказали об обстановке на фронте

Украинские военные также рассказали об обстановке на фронте на конец 30 марта.

На Волынском направлении. В районах населенных пунктов Пинск, Лунинец республики Беларусь зафиксированы подразделения воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ, которые, вероятно, были выведены с территории Украины.

На Полесском направлении идет плановая перегруппировка подразделений Восточного военного округа. Ожидается перемещение указанных подразделений на другие направления.

На Северском направлении противник активных действий не проводил. Оккупанты сосредоточились на ведении диверсионно-разведывательной деятельности и продолжают принимать меры по налаживанию тылового обеспечения.

В ближайшее время ожидается усиление огневого воздействия по украинским подразделениям с целью обеспечения перемещения своих войск с последующей задачей блокировки города Чернигова.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков, ведет артиллерийские обстрелы города. Совершает перемещение артиллерийских подразделений в районе города Изюм, создает ударные группировки, в том числе из состава ранее выведенных войск.

На Донецком направлении основные усилия оккупантов и в дальнейшем сосредоточены на взятии под контроль населенных пунктов Попасна, Рубежное, а также захвате города Мариуполь.

Враг пытался проводить штурмовые действия в районах населенных пунктов Попасная, Рубежное, Новобахмутовка, Марьинка, Золотая Нива. Удачи не имел.

В Мариуполе оккупанты продолжают вести штурмовые действия. Ожидаются попытки провести наступление в направлениях Краматорска и Покровска, а также сосредоточение усилий в направлении Светлодарска.

На Южнобужском направлении противник принимает меры по восстановлению боеспособности и пополнению запасов.

Подразделениями Сил обороны восстановлен контроль над населенными пунктами Орлово, Заградовка, Кочубеевка.

В целях восстановления ранее утраченного положения противник пытается вести наступательные действия в направлении Александровки.