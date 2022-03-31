В Генштабе рассказали о перемещении в Украину новых вражеских подразделений
В Генеральном штабе ВСУ фиксируют продолжение перемещения на территорию Украины дополнительных подразделений войск российских оккупантов для участия в боевых действиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
"По имеющимся данным, в пунктах постоянной дислокации воинских частей и подразделений Восточного военного округа остались в подавляющем большинстве военнослужащие срочной службы, что свидетельствует об исчерпании возможностей формирования дополнительных подразделений", - говорится в вечерней сводке об оперативной обстановке.
Также отмечается, что враг для контроля за временно оккупированными территориями юга Украины противник пытается создавать военно-гражданские администрации.
Ранее сообщалось, что по данным Пентагона, российские войска начинают уходить из Чернобыльской зоны и АЭС, где базировались долгое время.
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