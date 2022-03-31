У Генштабі ЗСУ розповіли про обстановку на фронті

Українські військові також розповіли про обстановку на фронті на кінець 30 березня.

На Волинському напрямку. В районах населених пунктів Пінськ, Лунінець Республіки Білорусь зафіксовано підрозділи повітряно-десантних військ збройних сил російської федерації, які, ймовірно, були виведені з території України.

На Поліському напрямку йде планове перегрупування підрозділів Східного військового округу. Очікується переміщення зазначених підрозділів на інші напрямки.

На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив. Окупанти зосередилися на веденні диверсійно-розвідувальної діяльності і продовжують вживати заходів щодо налагодження тилового забезпечення.

Найближчим часом очікується посилення вогневого впливу по українських підрозділах з метою забезпечення переміщення своїх військ з подальшим завданням блокування міста Чернігова.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків, веде артилерійські обстріли міста. Здійснює переміщення артилерійських підрозділів в районі міста Ізюм, створює ударні угруповання, в тому числі зі складу раніше виведених військ.

На Донецькому напрямку основні зусилля окупантів і надалі зосереджені на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, а також захопленні міста Маріуполь.

Ворог намагався проводити штурмові дії в районах населених пунктів Попасна, Рубіжне, Новобахмутівка, Мар'їнка, Золота Нива. Удачі не мав.

У Маріуполі окупанти продовжують вести штурмові дії. Очікуються спроби провести наступ у напрямках Краматорська та Покровська, а також зосередження зусиль у напрямку Світлодарська.

На Південнобузькому напрямку противник вживає заходів щодо відновлення боєздатності та поповнення запасів.

Підрозділами Сил оборони відновлено контроль над населеними пунктами Орлове, Заградівка, Кочубеївка.

З метою відновлення раніше втраченого становища противник намагається вести наступальні дії в напрямку Олександрівки.