В Генштабе уточнили ограничения на передвижение военнообязанных

Военнообязанные украинцы могут свободно передвигаться в пределах области, в которой они проживают. Для этого не нужно обращаться за разрешением в ТЦК.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления персонала Генштаба Александра Хлыся в эфире телемарафона.
"Если в пределах области - не надо (разрешение - ред.). Если в черте города Киева и Киевской области - тоже не надо. Если человек выезжает за пределы области, он должен прибыть к руководителю ТЦК (территориальный центр комплектования - ред.), уточнить свои данные и получить такое разрешение", - сказал он.
Хлысь отметил, что соответствующие нормы действуют давно и из-за возвращением большого количества мужчин в свои дома возникла потребность в актуализации учетных данных военнообязанных для понимания возможностей мобилизационного ресурса.
Напомним, сегодня Генштаб заявил, что военнообязанные не смогут передвигаться свободно по территории страны.
Затем главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что военнообязанные должны будут брать разрешение для выезда из своего района или области.