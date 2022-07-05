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У Генштабі уточнили обмеження на пересування військовозобов'язаних

Фото: у Генштабі уточнили обмеження на пересування військовозобов'язаних (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Військовозобов'язані українці можуть вільно пересуватися у межі області, в якій вони проживають. Для цього не потрібно звертатися за дозволом у ТЦК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління персоналу Генштабу Олександра Хлися в ефірі телемарафону.

"Якщо в межах області - не треба (дозвіл - ред.). Якщо в межах міста Києва та Київської області - теж не треба. Якщо людина виїжджає за межі області, вона має прибути до керівника ТЦК (територіальний центр комплектування - ред.), уточнити свої дані й отримати такий дозвіл", - сказав він.

Хлись зазначив, що відповідні норми чинні давно та через поверненням великої кількості чоловіків до своїх домівок виникла потреба в актуалізації облікових даних військовозобов'язаних для розуміння можливостей мобілізаційного ресурсу.

Нагадаємо, сьогодні Генштаб заявив, що військовозобов'язані не зможуть пересуватися вільно територією країни.

Потім головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що військовозобов'язані повинні будуть брати дозвіл для виїзду зі свого району або області.

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