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Новые правила передвижения по Украине для военнообязанных: Залужный назвал детали

Новина українською →
Украина, Вторник 05 июля 2022 16:07
Новые правила передвижения по Украине для военнообязанных: Залужный назвал детали Фото: Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ (facebook.com/vzaluznyj)
Автор: Иван Носальский

Военнообязанные украинцы должны будут брать разрешение для выезда из своего района или области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"Напоминаю, идет война. Вы нужны своему государству. Все, кто до сих пор не стоит или не восстановился на военном учете, должны это сделать. Те, кто планирует выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в ТЦК (территориальный центр комплектования - ред.)", - написал Залужный.

При этом он отметил, что военное руководство не давало указаний по препятствованию перемещению украинцев в ближайшие дни.

Напомним, сегодня, 5 июля, Генштаб сообщал, что военнообязанные мужчины в Украине не смогут передвигаться свободно по территории страны. Для этого необходимо получить соответствующее разрешение.

Также мы писали, что, по словам координатора движения адвокатов Вооруженных сил Украины Евгении Рябеки, военнообязанные мужчины могут передвигаться по Украине без получения соответствующих разрешений. Однако при смене места своего проживания они должны обратиться в соответствующие органы.

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