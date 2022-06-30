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В Генштабе рассказали, возможен ли сейчас второй фронт на Харьковском направлении

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Четверг 30 июня 2022 15:54
В Генштабе рассказали, возможен ли сейчас второй фронт на Харьковском направлении Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты проводят регулярные обстрелы определенных населенных пунктов Харьковской области с целью проверки обороны ВСУ. Открытие второго фронта пока не предвидится.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова во время брифинга.

По словам Громова, оккупанты также проводят подготовку артиллерийских подразделений в боевых условиях.

"Не исключается и тот факт, что проводится ротация подразделений, как было в 2014 году. Они можно так сказать тренируются на нас, но открытие второго фронта на Харьковском направлении мы сейчас не наблюдаем и не предвидим", - отметил заместитель начальника Генштаба.

Напомним, РБК-Украина писало, что, по словам мэра Харькова Игоря Терехова, специалисты продолжают укреплять город несколькими кольцами обороны.

Еще раньше, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявлял, что угрозы штурма города россиянами нет.

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Украина Российская Федерация Харьков
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