В Генштабе рассказали, возможен ли сейчас второй фронт на Харьковском направлении

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова во время брифинга.

По словам Громова, оккупанты также проводят подготовку артиллерийских подразделений в боевых условиях.

"Не исключается и тот факт, что проводится ротация подразделений, как было в 2014 году. Они можно так сказать тренируются на нас, но открытие второго фронта на Харьковском направлении мы сейчас не наблюдаем и не предвидим", - отметил заместитель начальника Генштаба.