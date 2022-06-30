В Генштабі розповіли, чи можливий зараз другий фронт на Харківському напрямку

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

За словами Громова, окупанти також проводять підготовку артилерійських підрозділів в бойових умовах.

"Не виключається і той факт, що проводиться ротація підрозділів, як було у 2014 році. Вони можна так сказати тренуються на нас, але відкриття другого фронту на Харківському напрямку ми зараз не спостерігаємо і не передбачаємо", - відзначив заступник начальника Генштабу.