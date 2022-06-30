В Генштабі розповіли, чи можливий зараз другий фронт на Харківському напрямку
Російські окупанти проводять регулярні обстріли певних населених пунктів Харківської області з метою перевірки оборони ЗСУ. Відкриття другого фронту наразі не передбачається.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.
За словами Громова, окупанти також проводять підготовку артилерійських підрозділів в бойових умовах.
"Не виключається і той факт, що проводиться ротація підрозділів, як було у 2014 році. Вони можна так сказати тренуються на нас, але відкриття другого фронту на Харківському напрямку ми зараз не спостерігаємо і не передбачаємо", - відзначив заступник начальника Генштабу.
Нагадаємо, РБК-Україна писало, що, за словами мера Харкова Ігоря Терехова, спеціалісти продовжують укріплювати місто кількома кільцями оборони.
Ще раніше, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявляв, що загрози штурму міста росіянами немає.
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