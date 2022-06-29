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Терехов о защите Харькова: укрепляем город несколькими кольцами обороны

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Среда 29 июня 2022 16:09
Терехов о защите Харькова: укрепляем город несколькими кольцами обороны Фото: Игорь Терехов, мэр Харькова (wikimedia.org)
Автор: Иван Носальский

Украинские специалисты продолжают усиливать защиту Харькова. Город укрепляют несколькими кольцами обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление мэра Харькова Игоря Терехова на заседании исполкома горсовета.

"Понятно, что сегодня нас обстреливают каждый день. Понятно, что ракеты долетают, несмотря на то, что у нас есть система ПВО и оружие, но, к сожалению, то расстояние, которое сегодня есть, а россияне сегодня из Белгородской области нещадно обстреливают город Харьков. Где-то ПВО работает, где-то не работает. Но то, что мы сегодня делаем и укрепляем Харьков несколькими кольцами обороны", - заявил мэр.

Он отметил, что харьковские коммунальщики и строители помогают военным оборудовать оборонные сооружения для защиты города.

Напомним, ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявлял, что по состоянию на вторник, 28 июня, угрозы штурма Харькова россиянами нет.

Также мы писали, что, по словам Терехова, в Харькове не будут останавливать работу общественного транспорта, несмотря на увеличение количества обстрелов.

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Харьков Игорь Терехов Война России против Украины
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