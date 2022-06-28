Синегубов оценил угрозу наступления россиян на Харьков
По состоянию на вторник, 28 июня, угрозы штурма Харькова россиянами нет. Украинские военные готовы к обороне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Наши военные контролируют ситуацию, наземной угрозы для Харькова пока нет. Сил противника недостаточно для прорыва обороны", - отметил Синегубов.
По его словам, сейчас украинские воины держат позиции на северном и северо-восточном направлениях области, захватчики не могут прорвать оборону наших бойцов.
"Защитники находятся под постоянным огнем, у оккупантов были попытки прорыва, в частности на северном направлении недавно такая попытка была. Однако враг успехов не имел", - добавил чиновник.
Напомним, ранее Синегубов заявлял, что необходимости в эвакуации из Харькова сейчас нет. Однако пребывание на улицах из-за частых обстрелов оккупантов все же опасно.
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