Синегубов оценил угрозу наступления россиян на Харьков

По состоянию на вторник, 28 июня, угрозы штурма Харькова россиянами нет. Украинские военные готовы к обороне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова .

"Наши военные контролируют ситуацию, наземной угрозы для Харькова пока нет. Сил противника недостаточно для прорыва обороны", - отметил Синегубов.

По его словам, сейчас украинские воины держат позиции на северном и северо-восточном направлениях области, захватчики не могут прорвать оборону наших бойцов.

"Защитники находятся под постоянным огнем, у оккупантов были попытки прорыва, в частности на северном направлении недавно такая попытка была. Однако враг успехов не имел", - добавил чиновник.