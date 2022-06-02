В Генштабе рассказали о ситуации на фронтах на начало 2 июня

На Волынском и Полесском направлениях продолжается переоснащение отдельных подразделений вооруженных сил Республики Беларусь современными образцами вооружения и военной техники. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории этой страны.

На Северском направлении противник активных действий не проводил. Продолжается доукомплектование вооружением и военной техникой подразделений противника, которые понесли потери в Украине.

С территории РФ враг обстрелял из минометов населенные пункты Середина-Буда, Прогресс Сумской области и Леоновка Черниговской области.

На Харьковском направлении основные усилия противник сосредоточивает на удержании занятых рубежей. Для снижения наступательного потенциала украинских военных оккупанты обстреляли позиции Сил обороны из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Михайловка, Прудянка и Верхний Салтов.

На Славянском направлении основные усилия враг сосредоточил на удержании занятых позиций, ведении разведки и создании условий для возобновления наступления. Противник с помощью артиллерии обстрелял населенные пункты Долгенькое, Курулька, Вернополье и Долина.

На Донецком направлении противник продолжает огневое поражение позиций наших войск вдоль всей линии соприкосновения из минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

На Лиманском направлении враг вел боевые действия в направлении населенного пункта Райгородок, но понес потери и отошел.

На Северодонецком направлении противник ведет штурмовые действия в населенном пункте Северодонецк. При поддержке огня минометов проводил штурм в направлении населенных пунктов Бобровое и Устиновка, успеха не имеет.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. Обстреливал украинские войска из артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Пески, Авдеевка, Успеновка, Угледар, Новоселка и Орехов.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты продолжают инженерное оборудование занятых рубежей, а также осуществляют пополнение запасов.

На Бессарабском направлении существенных изменений в деятельности подразделений противника не отмечено.

В акваториях Черного и Азовского морей корабли Черноморского флота РФ продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий, ведения разведки и огневой поддержки на приморском направлении. Противник продолжает осуществлять меры по блокированию гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

Оккупанты также используют сеть гражданских лечебных учреждений на временно оккупированных территориях для лечения раненых.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбито 13 атак врага, уничтожено 2 танка, 6 артиллерийских систем, 8 боевых бронированных машин и 4 вражеских автомобиля. Подразделения противовоздушной обороны сбили 7 беспилотников типа "Орлан-10".

В Генштабе ВСУ отметили, что враг продолжает терять беспилотные летательные аппараты на всех направлениях. Противник уже задействует беспилотники даже МЧС РФ.