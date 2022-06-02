У Генштабі розповіли про ситуацію на фронтах на початок 2 червня

На Волинському та Поліському напрямках триває переоснащення окремих підрозділів збройних сил Республіки Білорусь сучасними зразками озброєння та військової техніки. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території цієї країни.

На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив. Триває доукомплектування озброєнням та військовою технікою підрозділів противника, які зазнали втрат в Україні.

З території РФ ворог обстріляв з мінометів населені пункти Середина-Буда, Прогрес Сумської області та Леонівка Чернігівської області.

На Харківському напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Для зниження наступального потенціалу українських військових окупанти обстріляли позиції Сил оборони із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Михайлівка, Прудянка та Верхній Салтів.

На Слов’янському напрямку основні зусилля ворог зосередив на утриманні зайнятих позицій, веденні розвідки та створенні умов для відновлення наступу. Противник за допомогою артилерії обстріляв населені пункти Довгеньке, Курулька, Вірнопілля та Долина.

На Донецькому напрямку противник продовжує вогневе ураження позицій наших військ вздовж всієї лінії зіткнення із мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

На Лиманському напрямку ворог вів бойові дії у напрямку населеного пункту Райгородок, але зазнав втрат та відійшов.

На Сєвєродонецькому напрямку противник веде штурмові дії в населеному пункті Сєвєродонецьк. За підтримки вогню мінометів проводив штурм у напрямку населених пунктів Боброве та Устинівка, успіху не має.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. Обстрілював українські війська з артилерії та мінометів в районах населених пунктів Піски, Авдіївка, Успенівка, Вугледар, Новосілка і Оріхів.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти продовжують інженерне обладнання зайнятих рубежів, а також здійснюють поповнення запасів.

На Бессарабському напрямку суттєвих змін в діяльності підрозділів противника не відзначено.

В акваторіях Чорного та Азовського морів кораблі Чорноморського флоту РФ продовжують виконувати завдання з ізоляції району бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку. Противник продовжує здійснювати заходи з блокування цивільного судноплавства у північно-західній частині Чорного моря.

Окупанти також використовують мережу цивільних лікувальних закладів на тимчасово окупованих територіях для лікування поранених.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито 13 атак ворога, знищено 2 танки, 6 артилерійських систем, 8 бойових броньованих машин та 4 ворожих автомобілі. Підрозділи протиповітряної оборони збили 7 безпілотників типу "Орлан-10".

В Генштабі ВСУ зазначили, що ворог продовжує втрачати безпілотні літальні апарати на всіх напрямках. Противник вже задіює безпілотники навіть МЧС РФ.