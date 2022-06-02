ВСУ потопили два российских катера, которые прятались в Днепро-Бугском лимане, - ОК "Юг"

ВСУ потопили пару скоростных десантных катеров, что были скрыты оккупантами в Днепро-Бугском лимане с целью внезапного совершения диверсионно-разведывательных действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

Кроме того, украинские военные на южном направлении за день сбили несколько российских беспилотников. Также за прошедшие сутки ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили 21 солдата армии РФ, несколько артиллерийских установок, четыре танка Т-72, три беспилотника, три полевых склада боеприпасов.