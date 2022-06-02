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ВСУ потопили два российских катера, которые прятались в Днепро-Бугском лимане, - ОК "Юг"

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Киев, Четверг 02 июня 2022 04:20
ВСУ потопили два российских катера, которые прятались в Днепро-Бугском лимане, - ОК "Юг"
Автор: Константин Широкун

ВСУ потопили пару скоростных десантных катеров, что были скрыты оккупантами в Днепро-Бугском лимане с целью внезапного совершения диверсионно-разведывательных действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

Кроме того, украинские военные на южном направлении за день сбили несколько российских беспилотников. Также за прошедшие сутки ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили 21 солдата армии РФ, несколько артиллерийских установок, четыре танка Т-72, три беспилотника, три полевых склада боеприпасов.

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные контролируют пятую часть Северодонецка Луганской области. По состоянию на вечер среды, 1 июня, в городе продолжаются уличные бои.

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