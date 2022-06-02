В Генштабе рассказали о ситуации на фронтах на начало 2 июня
В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации на фронтах на начало 99-х суток противостояния российским захватчикам. Оккупанты продолжают наносить ракетные и авиационные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
На Волынском и Полесском направлениях продолжается переоснащение отдельных подразделений вооруженных сил Республики Беларусь современными образцами вооружения и военной техники. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории этой страны.
На Северском направлении противник активных действий не проводил. Продолжается доукомплектование вооружением и военной техникой подразделений противника, которые понесли потери в Украине.
С территории РФ враг обстрелял из минометов населенные пункты Середина-Буда, Прогресс Сумской области и Леоновка Черниговской области.
На Харьковском направлении основные усилия противник сосредоточивает на удержании занятых рубежей. Для снижения наступательного потенциала украинских военных оккупанты обстреляли позиции Сил обороны из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Михайловка, Прудянка и Верхний Салтов.
На Славянском направлении основные усилия враг сосредоточил на удержании занятых позиций, ведении разведки и создании условий для возобновления наступления. Противник с помощью артиллерии обстрелял населенные пункты Долгенькое, Курулька, Вернополье и Долина.
На Донецком направлении противник продолжает огневое поражение позиций наших войск вдоль всей линии соприкосновения из минометов, ствольной и реактивной артиллерии.
На Лиманском направлении враг вел боевые действия в направлении населенного пункта Райгородок, но понес потери и отошел.
На Северодонецком направлении противник ведет штурмовые действия в населенном пункте Северодонецк. При поддержке огня минометов проводил штурм в направлении населенных пунктов Бобровое и Устиновка, успеха не имеет.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. Обстреливал украинские войска из артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Пески, Авдеевка, Успеновка, Угледар, Новоселка и Орехов.
На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты продолжают инженерное оборудование занятых рубежей, а также осуществляют пополнение запасов.
На Бессарабском направлении существенных изменений в деятельности подразделений противника не отмечено.
В акваториях Черного и Азовского морей корабли Черноморского флота РФ продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий, ведения разведки и огневой поддержки на приморском направлении. Противник продолжает осуществлять меры по блокированию гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.
Оккупанты также используют сеть гражданских лечебных учреждений на временно оккупированных территориях для лечения раненых.
За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбито 13 атак врага, уничтожено 2 танка, 6 артиллерийских систем, 8 боевых бронированных машин и 4 вражеских автомобиля. Подразделения противовоздушной обороны сбили 7 беспилотников типа "Орлан-10".
В Генштабе ВСУ отметили, что враг продолжает терять беспилотные летательные аппараты на всех направлениях. Противник уже задействует беспилотники даже МЧС РФ.
Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что Украина контролирует пятую часть Северодонецка. В городе продолжаются бои.
Мы также писали о том, что ВСУ потопили два российских катера, которые прятались в Днепро-Бугском лимане.
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