ru ua
Чт, 26 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Генштабе рассказали об оперативной обстановке на фронтах

Новина українською →
Четверг 26 мая 2022 07:45
В Генштабе рассказали об оперативной обстановке на фронтах Фото: Генштаб ВСУ рассказал о ситуации на фронтах (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации на фронтах на начало 92-х суток противостояния российской агрессии. Оккупанты продолжают наступательные действия в Восточной операционной зоне и наносят ракетные и авиационные удары по объектам инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.

На Северском направлении враг осуществляет меры по прикрытию участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях и недопущения переброски наших войск на другие угрожающие направления.

В приграничных районах указанных российских областей, в приграничных с Украиной районах, продлено действие повышенного уровня террористической угрозы до 8 июня.

Враг обстрелял из минометов калибра 120-мм и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Бачевск и Краснополья Сумской области и населенного пункта Заречье Черниговской области.

На Слобожанском направлении противник систематически обстреливает районы сосредоточения наших войск. Оккупанты также обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Терновое и Черкасские Тишки.

Враг пытается улучшить тактическое положение в районе Изюма и возобновить наступление на город Славянск. Российские войска обстреляли из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков районы населенных пунктов Чепель, Довгеньке, Курулька, Богородичное и Студенок.

На Бахмутском направлении боевые действия продолжаются. Противник безуспешно предпринял попытки наступления в районах Камышевахи, Липового и Нагорного.

На Авдеевском направлении оккупанты вели штурмовые действия в районах Красногоровки, Каменки, Авдеевки и Песков, успеха не имели.

На Новопавловском направлении враг предпринял попытку наступления в районе населенного пункта Золотая Нива, с потерями отошел. На Запорожском направлении противник обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Новополь, Чаривное, Орехов и Каменка.

На Николаевском направлении враг пытается улучшить тактическое положение и обеспечить выход на админграницы Херсонской области. Вел штурмовые действия в районе населенного пункта Таврическое, успеха не имел.

На криворожском направлении российские оккупанты безуспешно пытались вести штурмовые действия в районе населенного пункта Николаевка. Обстреливали гражданскую инфраструктуру вблизи Осокоровки, Трудолюбовки и Добрянки.

Противник продолжил инженерное оборудование позиций в районах населенных пунктов Чернобаевка, Правдине, Заря.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбито 10 атак врага, уничтожено 4 танка, 2 артиллерийские системы, бронетранспортер, автомобиль и одну единицу специальной техники. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили 5 беспилотников типа "Орлан-10".

Ударная авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины нанесла удар по позициям противника и уничтожила личный состав и до 10 единиц легкобронированной техники. Наши истребители перехватили и сбили 2 крылатые ракеты.

Напомним, в Генштабе рассказали, что россияне безуспешно пытались выйти на пределы Херсонской области.

Мы также писали о том, что в МВД объяснили, почему украинские военные отступили из Светлодарска.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Генштаб ВСУ
NEWS
Зеленский поддержал петицию о визовом режиме с РФ: что дальше
Зеленский поддержал петицию о визовом режиме с РФ: что дальше
DAILY
Карта войны. Где идут ключевые бои и есть ли угроза атаки на север Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Карта войны. Где идут ключевые бои и есть ли угроза атаки на север Украины