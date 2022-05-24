В МВД объяснили, почему украинские военные отступили из Светлодарска
Украинские военные отступают из населенных пунктов, чтобы избежать оцепления или большого количества потерь. Именно такими соображениями руководствовался Генштаб, оставляя Светлодарск Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Министерства внутренних дел Виктора Андрусива.
"Наша армия реализует маневровую оборону. Это значит, что мы не держимся за конкретные населенные пункты, а стремимся наносить врагу максимальные потери с сохранением наших сил", - говорит он.
По словам Андрусива, это означает, что иногда приходится отступать от рубежей, которые не носят стратегический характер, во избежание оцепления или значительных потерь.
"Никакой зрады в этом нет. Именно такое отступление произошло вчера из Светлодарска и Мироновского. Также возможно еще несколько отступов, для выравнивания фронта. Тоже без зрады", – констатировал он.
Как сообщалось, ВСУ отступили из Попасной Луганской области. Бойцы заняли более крепкие позиции, которые были подготовлены заранее.
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