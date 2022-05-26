У Генштабі розповіли про оперативну обстановку на фронтах

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронтах на початок 92-ї доби протистояння російської агресії. Окупанти продовжують наступальні дії у Східній операційній зоні та наносять ракетні і авіаційні удари по об’єктах інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу .

На Сіверському напрямку ворог здійснює заходи щодо прикриття ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях та недопущення перекидання наших військ на інші загрозливі напрямки.

У прикордонних районах зазначених російських областей, в прикордонних з Україною районах, продовжено дію підвищеного рівня терористичної загрози до 8 червня.

Ворог обстріляв з мінометів калібру 120-мм та ствольної артилерії райони населених пунктів Бачівськ і Краснопілля Сумської області та населеного пункту Заріччя Чернігівської області.

На Слобожанському напрямку противник систематично обстрілює райони зосередження наших військ. Окупанти також обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Тернова та Черкаські Тишки.

Ворог намагається покращити тактичне положення в районі Ізюма та відновити наступ на місто Слов’янськ. Російські війська обстріляли із артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків райони населених пунктів Чепіль, Довгеньке, Курулька, Богородичне та Студенок.

На Бахмутському напрямку бойові дії тривають. Противник безуспішно здійснив спроби наступу в районах Комишувахи, Липового і Нагірного.

На Авдіївському напрямку окупанти вели штурмові дії в районах Красногорівки, Кам’янки, Авдіївки та Пісків, успіху не мали.

На Новопавлівському напрямку ворог здійснив спробу наступу в районі населеного пункту Золота Нива, з втратами відійшов. На Запорізькому напрямку противник обстріляв з артилерії райони населених пунктів Новопіль, Чарівне, Оріхів та Кам’янка.

На Миколаївському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення та забезпечити вихід на адмінкордони Херсонської області. Вів штурмові дії в районі населеного пункту Таврійське, успіху не мав.

На Криворізькому напрямку російські окупанти безуспішно намагалися вести штурмові дії в районі населеного пункту Миколаївка. Обстрілювали цивільну інфраструктуру поблизу Осокорівки, Трудолюбівки і Добрянки.

Противник продовжив інженерне обладнання позицій в районах населених пунктів Чорнобаївка, Правдине, Зоря.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито 10 атак ворога, знищено 4 танки, 2 артилерійські системи, бронетранспортер, автомобіль та одну одиницю спеціальної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони знищили 5 безпілотників типу "Орлан-10".

Ударна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України завдала удару по позиціях противника і знищила особовий склад та до 10 одиниць легкоброньованої техніки. Наші винищувачі перехопили та збили 2 крилаті ракети.