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Россияне безуспешно пытались выйти на границы Херсонской области, - Генштаб ВСУ

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Украина, Среда 25 мая 2022 19:24
Россияне безуспешно пытались выйти на границы Херсонской области, - Генштаб ВСУ Фото: Российские оккупанты (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Обеспечить выход на административные границы Херсонской области и продвинуться в сторону Николаева попытались оккупационные войска РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Генштаба ВСУ в Facebook.

Вражеские подразделения 25 мая пытались улучшить тактическое положение на Южнобужском направлении. Россияне попытались обеспечить выход на границы Херсонской области и создать предпосылки для наступления на Николаев.

"Враг обстрелял позиции наших войск и гражданскую инфраструктуру в районах Новоалександровки, Трудолюбовки, Новопавловки, Благодатного и Посад-Покровского", – говорится в сообщении.

Ранее переодетые в форму ВСУ россияне пытались захватить наблюдательный пункт в Николаевской области. В результате атаки 4 оккупанта убиты, а остальные – сбежали с поля боя.

К слову, Генштаб раскрыл главные усилия войск РФ на Востоке.

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