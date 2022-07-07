В Генштабе рассказали о масштабах поражения баз оккупантов

Вооруженные силы Украины уничтожили около двух десятков пунктов управления российских войск, а также логистических центров и складов.

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг .

Он отметил, что в последнее время авация Воздушных сил, подразделения ракетных войск и артиллерия выполнили ряд огневых задач, в результате которых были прицельно поражены базы российских войск.

Было поражено:

более 20 пунктов управления разного уровня,

до 20 логистических центров и складов противника,

до 15 РЛС контрбатарейной борьбы и противовоздушной обороны.

Кроме этого, украинские военные били по районам сосредоточения противника.