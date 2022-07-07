У Генштабі розповіли про масштаби ураження баз окупантів

Збройні сили України знищили близько двох десятків пунктів управління російських військ, а також логістичних центрів і складів.
Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.
Він зазначив, що останнім часом авація Повітряних сил, підрозділи ракетних військ та артилерія виконали низку вогневих завдань, у результаті яких були прицільно уражені бази російських військ.
Було уражено:
Окрім цього, українські військові били по районам зосередження противника.
Нагадаємо, 6 липня українські військові ліквідували ще 150 російських окупантів. Загалом росіяни втратили 36 650 військових.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.