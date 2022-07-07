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У Генштабі розповіли про масштаби ураження баз окупантів

Фото: у Генштабі розповіли про масштаби ураження баз окупантів (t me landforcesofukraine-3)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Збройні сили України знищили близько двох десятків пунктів управління російських військ, а також логістичних центрів і складів.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

Він зазначив, що останнім часом авація Повітряних сил, підрозділи ракетних військ та артилерія виконали низку вогневих завдань, у результаті яких були прицільно уражені бази російських військ.

Було уражено:

  • понад 20 пунктів управління різного рівня,
  • до 20 логістичних центрів та складів противника,
  • до 15 РЛС контрбатарейної боротьби та протиповітряної оборони.

Окрім цього, українські військові били по районам зосередження противника.

Нагадаємо, 6 липня українські військові ліквідували ще 150 російських окупантів. Загалом росіяни втратили 36 650 військових.

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Генштаб ВСУВійна Росії проти України