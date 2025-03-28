Генштаб ЗСУ відповів на закиди Росії щодо "енергетичного перемир'я"

Як пише Генштаб, Міністерство оборони Російської Федерації (РФ) продовжує поширювати неправдиву інформацію про нібито удари України по енергетичній інфраструктурі на території самої Росії та в захоплених нею регіонах.

"Наголошуємо, що Сили оборони України неухильно дотримуються досягнутих з партнерами домовленостей щодо зупинки ударів по енергетичних обʼєктах. Вогневе ураження здійснюється виключно по військових цілях російської окупаційної армії", - додає військове відомство.

Водночас Україна зафіксувала конкретні випадки порушення домовленостей з боку російських військ. Лише за останню добу російські атаки спричинили пошкодження енергетичних об’єктів у Херсоні та на території Полтавської області. У зв’язку з цим Київ очікує відповідної реакції партнерів.

"Щоденні інформаційні вкиди та дезінформація, які поширює військове відомство РФ, мають на меті дискредитувати Україну та дипломатичні зусилля України та партнерів. Російська тактика затягування війни залишається незмінною", - пише Генштаб.