Генштаб ВСУ ответил на упреки России по "энергетическому перемирию"

Как пишет Генштаб, Министерство обороны Российской Федерации (РФ) продолжает распространять ложную информацию о якобы ударах Украины по энергетической инфраструктуре на территории самой России и в захваченных ею регионах.

"Подчеркиваем, что Силы обороны Украины неуклонно придерживаются достигнутых с партнерами договоренностей по остановке ударов по энергетическим объектам. Огневое поражение осуществляется исключительно по военным целям российской оккупационной армии", - добавляет военное ведомство.

В то же время Украина зафиксировала конкретные случаи нарушения договоренностей со стороны российских войск. Только за последние сутки российские атаки вызвали повреждения энергетических объектов в Херсоне и на территории Полтавской области. В связи с этим Киев ожидает соответствующей реакции партнеров.

"Ежедневные информационные вбросы и дезинформация, которые распространяет военное ведомство РФ, имеют целью дискредитировать Украину и дипломатические усилия Украины и партнеров. Российская тактика затягивания войны остается неизменной", - пишет Генштаб.