Головна » Новини » Війна в Україні

Генштаб заявив про початок формування Кіберсил, Рада розгляне проєкт завтра

Україна, Понеділок 06 жовтня 2025 16:22
Генштаб заявив про початок формування Кіберсил, Рада розгляне проєкт завтра Фото: Рада у вівторок, 7 жовтня, розгляне законопроєкт про Кіберсили ЗСУ (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Законопроєкт "Про Кіберсили Збройних Сил України" буде розглянуто у Верховній Раді у вівторок, 7 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Генерального штабу в Telegram.

Зазначається, що ЗСУ продовжують нарощувати спроможності щодо боротьби із ворогом у кіберпросторі. Після початку повномасштабної війни підрозділи кіберборотьби вже забезпечують відсіч кіберагресії РФ.

"7 жовтня 2025 у Верховній Раді України заплановано розгляд у першому читанні законопроєкту №12349 "Про Кіберсили Збройних Сил України", - повідомив Генштаб ЗСУ.

Над розробкою законопроєкту працювала робоча група, до складу якої входили і профільні фахівці Генерального штабу ЗСУ.

"Прийняття законопроєкту та підтримка ініціативи ЗСУ щодо створення Кіберсил та розвитку ефективних бойових спроможностей в кіберпросторі прискорять впровадження змін, необхідних для боротьби з агресором", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, ЗСУ повністю перейшли на корпусну структуру. Новостворені корпуси приступили до виконання бойових завдань, є перші позитивні результати.

Не дивлячись на наявність питань щодо укомплектованості та підготовки, корпуси активно інтегруються у військову систему.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що у ЗСУ триває реорганізація для підвищення ефективності.

За його словами, це дасть змогу створити більше резервів для проведення наступальних і контрнаступальних дій.

Верховна рада Генштаб ВСУ
