Генштаб про втрати Росії в Україні за добу: літак, 720 окупантів та 20 артсистем

За даними на ранок понеділка, 22 травня, українські військові ліквідували за добу 720 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 203 880 військових. Крім того, ЗСУ знищили літак та 20 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Як повідомлялося, за даними рейтингу Global Firepower, втрати Росії у війні в Україні є найбільшими втратами в будь-якій війні з часів Другої світової. Зокрема РФ втратила в Україні військо, як у 16 армій країн НАТО.

Зазначимо, міністр оборони Олексій Резніков раніше заявляв, що окупаційні війська під Бахмутом втрачають по батальйону в день. При цьому загальна кількість втрат ворога на Бахмутському напрямку становить до 70 тисяч убитих та поранених.

Нагадаємо, за квітень 2023 року середньодобовий рівень втрат російської армії на війні з Україною скоротився приблизно на 30% після винятково тяжких втрат у січні-березні.

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