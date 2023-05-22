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Генштаб про втрати Росії в Україні за добу: літак, 720 окупантів та 20 артсистем

Фото: Генштаб оновив дані щодо втрат Росії в Україні на 22 травня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на ранок понеділка, 22 травня, українські військові ліквідували за добу 720 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 203 880 військових. Крім того, ЗСУ знищили літак та 20 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 203880 (+720) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3785 (+2) од,
  • бойових броньованих машин - 7407 (+9) од,
  • артилерійських систем - 3278 (+20) од,
  • РСЗВ - 565 (+1) од,
  • засоби ППО - 327 (+0) од,
  • літаків - 309 (+1) од,
  • гелікоптерів - 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2830 (+8),
  • крилаті ракети - 1011 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6129 (+14) од,
  • спеціальна техніка - 427 (+2)

Як повідомлялося, за даними рейтингу Global Firepower, втрати Росії у війні в Україні є найбільшими втратами в будь-якій війні з часів Другої світової. Зокрема РФ втратила в Україні військо, як у 16 армій країн НАТО.

Зазначимо, міністр оборони Олексій Резніков раніше заявляв, що окупаційні війська під Бахмутом втрачають по батальйону в день. При цьому загальна кількість втрат ворога на Бахмутському напрямку становить до 70 тисяч убитих та поранених.

Нагадаємо, за квітень 2023 року середньодобовий рівень втрат російської армії на війні з Україною скоротився приблизно на 30% після винятково тяжких втрат у січні-березні.

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Війна в Україні