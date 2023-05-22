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Генштаб о потерях России в Украине за сутки: самолет, 720 оккупантов и 20 артсистем

Фото: Генштаб обновил данные по потерям России в Украине на 22 мая (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на утро понедельника, 22 мая, украинские военные ликвидировали за сутки 720 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 203880 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили самолет и 20 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.05.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 203880 (+720) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3785 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 7407 (+9) ед,
  • артиллерийских систем - 3278 (+20) ед,
  • РСЗО - 565 (+1) ед,
  • средства ПВО - 327 (+0) ед,
  • самолетов - 309 (+1) ед,
  • вертолетов - 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2830 (+8),
  • крылатые ракеты - 1011 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6129 (+14) ед,
  • специальная техника - 427 (+2)

Как сообщалось, по данным рейтинга Global Firepower, потери России в войне в Украине являются наибольшими потерями в любой войне со времен Второй мировой. В частности, РФ потеряла в Украине войско, как у 16 армий стран НАТО.

Отметим, министр обороны Алексей Резников ранее заявлял, что оккупационные войска под Бахмутом теряют по батальону в день. При этом общее количество потерь врага на Бахмутском направлении составляет до 70 тысяч убитыми и ранеными.

Напомним, за апрель 2023 года среднесуточный уровень потерь российской армии на войне с Украиной сократился примерно на 30% после исключительно тяжелых потерь в январе-марте.

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Война в Украине