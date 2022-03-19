Лукашенко заявил, что не поддерживает военные действия России против Украины
Александр Лукашенко заявил, что не поддерживает военные действия России против Украины. По его словам, война сама по себе не приемлема.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью каналу TBS.
"Я никаких военных действий не поддерживал и никогда не буду поддерживать. Чтобы вы понимали и знали ни со стороны России, не со стороны Японии, ни со стороны Украины, ни со стороны Америки война неприемлема. То, что касается наших отношений и поддержки России в любой ситуации, мы союзники, у нас договоры заключены соответствующие", - заявил Лукашенко.
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