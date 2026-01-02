Генштаб відповів на заяви РФ про удар по кафе у Хорлах

За його словами, інформація про ураження, здійснені Силами оборони України в ніч на 1 січня 2026 року, була оприлюднена на офіційних сторінках Генштабу у соціальних мережах.

Лиховій наголосив, що Сили оборони України дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права та завдають ударів виключно по військових цілях противника, об’єктах паливно-енергетичного комплексу РФ та інших законних цілях.

Водночас речник Генштабу звернув увагу на системну дезінформацію з боку Росії.

"Натомість російські пропагандисти та військово-політичне керівництво рф неодноразово вдавалися до дезінформації та фейкових заяв, зокрема з метою впливу на міжнародних партнерів України і перебіг мирних переговорів", - заявив Лиховій.