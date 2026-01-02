Генштаб відповів на заяви РФ про удар по кафе у Хорлах

Генштаб відреагував на заяви російських окупантів, які звинуватили Україну в атаці безпілотником на кафе у Хорлах, де святкували Новий рік цивільні. Там заявили, що ЗСУ дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав речник Генерального штабу України Дмитро Лиховій.
За його словами, інформація про ураження, здійснені Силами оборони України в ніч на 1 січня 2026 року, була оприлюднена на офіційних сторінках Генштабу у соціальних мережах.
Лиховій наголосив, що Сили оборони України дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права та завдають ударів виключно по військових цілях противника, об’єктах паливно-енергетичного комплексу РФ та інших законних цілях.
Водночас речник Генштабу звернув увагу на системну дезінформацію з боку Росії.
"Натомість російські пропагандисти та військово-політичне керівництво рф неодноразово вдавалися до дезінформації та фейкових заяв, зокрема з метою впливу на міжнародних партнерів України і перебіг мирних переговорів", - заявив Лиховій.
Гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо заявляв, що українські сили нібито завдали удару трьома дронами по кафе та готелю, де святкували Новий рік, за його словами, цивільні.
За версією окупаційної влади, внаслідок цього загинули 24 людини, зокрема дитина, ще понад 50 осіб дістали поранення. Там також стверджують, що серед постраждалих нібито є четверо дітей. Сальдо повідомив про інцидент російському диктатору Володимиру Путіну та пообіцяв оприлюднити списки загиблих.
Тим часом низка Telegram-каналів і журналістів зазначають, що в кафе могли перебувати російські військові. Зокрема, про це повідомляв розслідувач Олег Батурін.
Нагадаємо, у новорічну ніч Сили безпілотних систем завдали ударів по 10 військових та інфраструктурних обʼєктах у глибині Росії та на тимчасово окупованій ворогом території.
За інформацією Генерального штабу, у ніч на 1 січня Сили оборони України уразили низку цілей російських військ на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Водночас у зведенні не згадувалося про жодні удари по тимчасово окупованій Херсонській області.