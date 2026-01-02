Генштаб ответил на заявления РФ об ударе по кафе в Хорлах

По его словам, информация о поражениях, совершенных Силами обороны Украины в ночь на 1 января 2026 года, была обнародована на официальных страницах Генштаба в социальных сетях.

Лиховий отметил, что Силы обороны Украины придерживаются норм Международного гуманитарного права и наносят удары исключительно по военным целям противника, объектам топливно-энергетического комплекса РФ и других законных целях.

В то же время представитель Генштаба обратил внимание на системную дезинформацию со стороны России.

"Зато российские пропагандисты и военно-политическое руководство рф неоднократно прибегали к дезинформации и фейковым заявлениям, в частности с целью влияния на международных партнеров Украины и ход мирных переговоров", - заявил Лиховий.