Генштаб уточнил число пострадавших при взрыве в Балаклее

В результате взрыва боеприпасов в Балаклее (Харьковская область) пострадали 5 украинских военнослужащих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Украины.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в результате взрыва боеприпасов пострадали пятеро военнослужащих и двое погибли. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

"Один - средней степени тяжести; трое - легкой степени тяжести. Раненым военнослужащим предоставляется профессиональная неотложная медицинская помощь", - отметили в ведомстве.

Как известно, в пятницу,15 ноября, на территории военного арсенала в Балаклее прогремели взрывы. Сначала в Генштабе сообщали, что в результате взрывов погибли двое военнослужащих и еще четверо получили ранения. Трое из пострадавших находились в тяжелом состоянии.

Также РБК-Украина писало, что Генеральный штаб назначил служебное расследование по факту взрывов в Балаклее. В ведомстве отметили, что взрыв произошел на Центральной артиллерийской базе обеспечения боеприпасами.

Кроме того, досудебное расследование по факту взрывов в Балаклее начали в Государственном бюро расследований. Детективы квалифицировали произошедшее как небрежное отношение военного служебного лица к службе.